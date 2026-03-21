Torino, D'Aversa: "Il rammarico è solo sul risultato"

"La partita l'hanno fatta i miei ragazzi contro la seconda in classifica. Il rammarico è solo sul risultato, avevo chiesto di fare una partita da Toro e i ragazzi l'hanno fatta, sono orgoglioso di loro". Così il tecnico del Torino Roberto D'Aversa dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan. "Non ho la bacchetta magica - ha detto a Dazn - L’unica cosa che ho fatto con lo staff è lavorare su una squadra dal potenziale importante, con giocatori forti".