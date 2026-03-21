Il Liverpool cade anche col Brighton, ora è crisi. Slot: "Inaccettabile"

La sconfitta per 2-1 con il Brighton apre ufficialmente la crisi di risultati del Liverpool, che non vince un match di Premier league dal 28 febbraio (5-2 al West Ham). Nel mezzo la sconfitta 2-1 con il Wolverhampton e il pareggio 1-1 in casa con il Tottenham. Ruolino da incubo che fa scivolare i Reds sino al sesto posto in classifica, fuori dalla zona Champions.

Il match dell'Amex Stadium viene deciso da una doppietta Danny Welbeck, che vanifica l'unico gol dei campioni d'Inghilterra in carica di Milos Kerkez. "Non è accettabile, non importa quante scuse io possa trovare", ha commentato il tecnico del Liverpool, Arne Slot, che ora rischia di finire sul banco degli imputati.