Mina provoca, Hojlund sbotta sui social: "Gli arbitri lo lasciano fare..."

21 Mar 2026 - 23:19
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Ormai lo sanno tutti: Yerry Mina entra sotto pelle a tuti gli attaccanti che affronta. Il difensore colombiano è un marcatore vecchia scuola e spesso per fermare gli avversari usa anche mezzi poco convenzionali: dal trash talking (chiedere a Morata per conferma) a contatti proibiti più o meno nascosti. In quest’ultima categoria rientra il trattamento riservato a Rasmus Hojlund nell'ultima sfida tra Napoli e Cagliari.

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L'attaccante danese ha lamentato un pizzicotto ai capezzoli da parte del colombiano. Un episodio sfuggito all'arbitro e anche al Var ma che sui social diverse pagine legate agli azzurri hanno riportato. Sotto uno di questi post lo stesso danese ha sbottato: "Yerry Mina non gioca a calcio. Gli arbitri continuano a lasciargli fare tutto. Non è la prima volta che succede una cosa del genere". Il colombiano aveva riservato lo stesso trattamento anche a Victor Osimhen quando il nigeriano vestiva ancora la maglia del Napoli. 

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