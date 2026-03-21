Mina provoca, Hojlund sbotta sui social: "Gli arbitri lo lasciano fare..."

L'attaccante danese ha lamentato un pizzicotto ai capezzoli da parte del colombiano. Un episodio sfuggito all'arbitro e anche al Var ma che sui social diverse pagine legate agli azzurri hanno riportato. Sotto uno di questi post lo stesso danese ha sbottato: "Yerry Mina non gioca a calcio. Gli arbitri continuano a lasciargli fare tutto. Non è la prima volta che succede una cosa del genere". Il colombiano aveva riservato lo stesso trattamento anche a Victor Osimhen quando il nigeriano vestiva ancora la maglia del Napoli.