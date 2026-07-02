La Uefa non seguirà la Fifa: la "regola Prestianni" non sarà applicata

02 Lug 2026 - 20:55
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Il cartellino rosso a chi si copre la bocca con la mano durante una discussione con un avversario è una delle norme più discusse di questo Mondiale. La regola, facoltativa e approvata dall'International Football Association Board (IFAB) lo scorso aprile su iniziativa del presidente della FIFA, non verrà applicata dalla Uefa in Champions, Europa e Conference League

Gianni Infantino l'ha voluta fortemente per la Coppa del Mondo che si sta giocando in Stati Uniti, Messico e Canada e la FIFA aveva indeciso di introdurla dopo quanto accaduto la scorsa stagione in Benfica-Real Madrid tra Prestianni e Vinicius. La Uefa, però, ha deciso di non adottare la nuova interpretazione regolamentare: gli arbitri valuteranno caso per caso, con la possibilità di estrarre un cartellino giallo qualora ritengano che il gesto di coprirsi la bocca rappresenti "un tentativo di occultare una comunicazione come atto di comportamento antisportivo".

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