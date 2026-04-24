Champions League: Benfica, per Prestianni 6 turni di squalifica per insulti a Vinicius

24 Apr 2026 - 15:06

A seguito dell'indagine del comitato etico e disciplinare della Uefa, è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore del Benfica Gianluca Prestianni per una potenziale condotta discriminatoria. L'Organo di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA (CEDB) ha deciso di sospendere il giocatore del Benfica Gianluca Prestianni per un totale di sei (6) partite ufficiali Uefa per club e/o nazionali rappresentative per le quali sarebbe altrimenti eleggibile, per condotta discriminatoria (ovvero omofoba). La sospensione per tre di queste partite è soggetta a un periodo di prova di due anni, a decorrere dalla data della presente decisione. Tale decisione include la giornata di squalifica provvisoria scontata dal giocatore durante la partita di spareggio a eliminazione diretta della Uefa Champions League 2025/26 disputata il 25 febbraio 2026 tra Real Madrid e Benfica.

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