La Juve in casa del Villarreal, il Napoli ospita lo Sporting: Tudor e Conte vogliono la prima vittoria

Tudor conferma Di Gregorio tra i pali e la difesa a tre composta da Kalulu, Gatti e Kelly, vista l'asseza di Bremer. Nella linea a 4 si dovrebbero vedere Joao Mario e Cambiaso sulle fasce, con Locatelli e uno tra Koopmeiners e McKennie in mezzo al campo. Yildiz sicuro del posto sulla trequarti insieme a Conceiçao, con David riferimento offensivo. Il canadese, protagonista in passato di molte serate europee con il Lille, sembra essere favorito su Vlahovic per un posto da titolare. La Juventus, dopo la vittoria di due settimane fa contro l'Inter, è apparsa in alcuni momenti stanca e Tudor ha bisogno di rotazioni per gestire la trasferta con il Villarreal e l'attesissima sfida contro il Milan capolista della prossima giornata.