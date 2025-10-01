Logo SportMediaset
La Juve in casa del Villarreal, il Napoli ospita lo Sporting: Tudor e Conte vogliono la prima vittoria

La Juve vuole ripartire dalla rimonta nel recupero contro il Dortmund, il Napoli con la stessa grinta vista a Manchester 

01 Ott 2025 - 07:40

La Champions entra nel vivo e i punti iniziano a pesare di più: Tudor e Conte lo sanno bene e hanno preparato le sfide contro Villarreal e Sporting con grande attenzione, studiando attentamente ogni dettaglio e ogni scelta di formazione, consapevoli che tre punti stasera darebbero una grossa mano al cammino di entrambe le squadre

Trasferta ostica per la Juventus, che andrà in Spagna a sfidare un Villarreal terzo in Liga e sconfitto all'esordio in Champions a causa di un autogol del suo portiere. Al Napoli, invece, il compito di imporsi sullo Sporting, secondo in Liga portghese e vincente all'esordio europeo contro il Kairat. Due partite da cui Tudor e Conte potranno uscire vincenti solo se Juve e Napoli scenderanno in campo con la giusta mentalità, evitando alcuni passaggi a vuoto visti nella prima giornata contro Borussia Dortmund e Manchester City.

Tudor conferma Di Gregorio tra i pali e la difesa a tre composta da Kalulu, Gatti e Kelly, vista l'asseza di Bremer. Nella linea a 4 si dovrebbero vedere Joao Mario e Cambiaso sulle fasce, con Locatelli e uno tra Koopmeiners e McKennie in mezzo al campo. Yildiz sicuro del posto sulla trequarti insieme a Conceiçao, con David riferimento offensivo. Il canadese, protagonista in passato di molte serate europee con il Lille, sembra essere favorito su Vlahovic per un posto da titolare. La Juventus, dopo la vittoria di due settimane fa contro l'Inter, è apparsa in alcuni momenti stanca e Tudor ha bisogno di rotazioni per gestire la trasferta con il Villarreal e l'attesissima sfida contro il Milan capolista della prossima giornata. 

PROBABILI FORMAZIONI VILLAREAL-JUVENTUS

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Cardona; Akhomach, Partey, Gueye, Buchanan; Pépé, Mikautadze.

JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

Conte, ancora con qualche difficoltà in difesa, dovrebbe affidarsi a Milinkovic-Savic tra i pali e a una difesa a 4 composta da Spinazzola, Beukema, Juan Jesus e Gutierrez. Tutto invariato dal centrocampo in su: Lobotka come schermo davanti alla difesa e Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay a dare supporto all'unica punta Hojlund. Pesa la squalifica di Di Lorenzo a causa dell'espulsione rimediata a Manchester che ha spalancato le porte al 2-0 del City, ma Conte sa che ripartendo da quella compattezza vista anche in inferiorità numerica, il Napoli ha buone possibilità di conquistare i primi 3 punti di questa League Phase. 

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SPORTING

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Spinazzola, Juan Jesus, Beukema, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez. 

