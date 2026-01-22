La Coppa d'Africa non finisce mai... Brahim Diaz ha sbagliato apposta, il video che lo dimostrerebbe

A quasi una settimana di distanza dalla folle notte della finale della Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco, le polemiche e le congetture non sono ancora finite. Mentre si aspetta l'annunciata stangata per il Senegal campione (sarà escluso dai Mondiali?), a far discutere è ancora il rigore incredibilmente sbagliato da Brahim Diaz nel recupero del secondo tempo sul risultato di 0-0: "Ho il cuore spezzato, chiedo scusa e proverò a farmi perdonare", ha dichiarato l'ex Milan il giorno dopo la finale, ma sui social sono in tantissimi a credere che il giocatore del Real Madrid abbia sbagliato apposta e le prove sarebbero in alcuni video che girano in rete e che dimostrerebbero che c'è stato un accordo tra i capitani, Sadio Mané e Achraf Hakimi, per gestire al meglio la situazione dopo le tensioni in campo e sugli spalti.