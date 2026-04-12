L'Union Berlino fa la storia: Marie Louis-Eta prima donna ad allenare in Bundesliga

"È un piacere che Marie-Louise Eta abbia accettato questo incarico ad interim prima di assumere il ruolo previsto in estate alla guida della prima squadra femminile", ha dichiarato il direttore sportivo Horst Heldt. Baumgart, ex giocatore dell'Union, era stato nominato durante la pausa invernale della stagione 2024-25, ma i risultati recenti hanno spinto il club a un cambio drastico. "Il girone di ritorno è stato completamente deludente e la classifica non deve trarre in inganno: la nostra situazione resta precaria e abbiamo bisogno urgente di punti per restare in categoria", ha spiegato Heldt.