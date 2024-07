L'ex Inter Zamorano si racconta: "Baggio e Ronaldo spinto a dare massimo"

"Baggio e Ronaldo mi hanno spinto a dare il massimo". Parola dell'ex attaccante dell'Inter Ivan Zamorano che in un video si è raccontato a Betsson Sport, parlando dei tempi in cui è stato scelto dall'allora presidente nerazzurro, Massimo Moratti, della voglia di giocare in Italia e dei fuoriclasse con i quali ha diviso lo spogliatoio. Campioni come Baggio, Ronaldo o Vieri, che l'hanno spinto a dare sempre il massimo per guadagnarsi un posto in squadra. A tal proposito, il cileno, soprannominato El Terible, ha dichiarato: "Volevo venire a giocare in Serie A e Moratti venne a vedermi a Madrid. Arrivai in Italia e scelsi i colori nerazzurri, ma c'erano giocatori migliori di me e dovevo lottare per guadagnarmi il posto. Quando hai in squadra gente come Roberto Baggio, Ronaldo e Vieri devi sempre dare il massimo per cercare di essere titolare".