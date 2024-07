Icardi in ritiro col Galatasaray, i dirigenti preoccupati: "Ha perso sei chili"

La separazione - l'ennesima - tra Wanda Nara e Mauro Icardi, starebbe provocando pesanti conseguenze alle prestazioni dell'ex calciatore dell'Inter. L'attaccante argentino, che non si è ancora espresso pubblicamente sulla decisione presa dalla moglie e sua agente, si trova in ritiro in Austria con il Galatasaray e nelle immagini postate sui social salta subito all'occhio la sua evidente tristezza. Scatti che stanno facendo molto discutere sui social i tifosi turchi, che sono preoccupati per le condizioni del loro idolo specialmente dopo che il giornalista argentino Gustavo Mendez ha fatto sapere che Maurito sta attraversando un momento durissimo dopo la decisione presa da Wanda: "Dal ritiro del Galatasaray in Austria emerge che Icardi sia depresso, senza appetito e abbia perso massa muscolare. Ha perso sei chili”, ha dichiarato Méndez sottolineando anche la preoccupazione dei dirigenti del club turco.