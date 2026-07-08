L'Europa non era in crisi? Ai quarti ha portato sei squadre su otto, le semifinali potrebbero essere un Europeo-bis

Sarebbe bello se tutte le crisi fossero così, con sei squadre tra le prime otto del mondo. Se poi per crisi si intende che si sono perse per strada la Germania e l’Olanda, facciamo che sia così. Sta di fatto che tra i cinque Paesi dei cinque campionati più importanti d’Europa ne rimangono in corsa tre (Inghilterra, Spagna, Francia) e uno (l’Italia) non si era qualificato. Viva le crisi di questo genere. Piccolo particolare: potrebbero esserci due semifinali completamente europee.