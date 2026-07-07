Dall'inferno al paradiso: l'Argentina ribalta l'Egitto e vola ai quarti di finale

Dalle lacrime di Messi alla gioia dei tifosi: ad Atlanta è festa per la rimonta dell'Argentina
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I Faraoni si portano in vantaggio di due gol, poi affondano: è 3-2 per l'Albiceleste, Lautaro cambia la partita. Messi sbaglia un rigore, poi orchestra la rimonta
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Esattamente com'era successo contro Capo Verde, l'Argentina trema e passa nuovamente il turno nei Mondiali. Gli ottavi di finale contro l'Egitto rischiano di trasformarsi in un film horror per i campioni uscenti, che vengono trafitti da Ibrahim (13') e sbagliano un rigore con Messi, subendo anche il raddoppio di Zico (67'). Scaloni inserisce Lautaro e la gara cambia: Romero (80'), Messi (84') ed Enzo Fernandez (92') firmano la rimonta e il 3-2, assist per Leo e il Toro.
LA PARTITA
Dall'Inferno al Paradiso, dal rischio di una clamorosa eliminazione negli ottavi di finale alla qualificazione. Non ci sono mezze misure per l'Argentina, che dà vita a un'epica rimonta contro l'Egitto: sotto di due gol, l'Albiceleste (che aveva sbagliato un rigore) la ribalta in dodici minuti e vince 3-2, volando ai quarti di finale dei Mondiali.
Lionel Scaloni cambia assetto tattico e si affida a un 4-1-3-2 con quattro centrocampisti centrali alle spalle di Messi e Julian Alvarez, con Lautaro in panchina, mentre l'Egitto lancia Haissem Hassan (Oviedo) come supporto a Salah e Zico. Proprio la velocità dell'esterno risulterà decisiva nelle ripartenze dei Faraoni, efficaci sin dal via contro un'Argentina che si perde nel possesso palla e non riesce a innescare Messi. Siamo al 13', quando si consuma la sorpresa: cross di Attia per Ibrahim, stacco imperioso e 1-0 Egitto. Passano sette minuti e Hassan commette l'unico errore della sua gara, mandando Messi sul dischetto: la Pulce è nervosa e si fa ipnotizzare da Shoubir, l'Albiceleste resta in svantaggio. Il portiere dell'Egitto è in trance agonistica ed effettua tre parate decisive nei primi quarantacinque minuti, mentre Messi colpisce un palo: è 1-0 al riposo.
Nella ripresa i Faraoni perdono Ashour e decidono di coprirsi, ma non perdono l'efficacia nelle ripartenze: dopo un paio di rischi, l'Egitto torna avanti e si vede annullare il raddoppio di Zico (59'), poi lo realizza. Siamo al 67' e l'attaccante egiziano, preferito a Marmoush, colpisce sull'assist di Hassan: palla dietro e 2-0 dei Faraoni. L'Argentina è stordita e Scaloni lancia l'assalto, inserendo Lautaro e passando al tridente. Il Toro e Messi orchestrano così una folle rimonta, partita proprio dall'assist di Leo per Romero, centravanti aggiunto nel finale: l'ex Genoa accorcia all'80', poi Messi pareggia con un gran tiro all'84' e sale a otto gol nei Mondiali (21 in tutto), da capocannoniere solitario davanti a Mbappé e Haaland (7). L'inerzia del match è girata e l'Argentina attacca con tutti gli effettivi, rischiando grosso in contropiede, ma destabilizzando al tempo stesso l'Egitto: Lautaro ispira il 3-2, che porta la firma di Enzo Fernandez (92').
Finisce così, con la folle rimonta in dodici minuti dei campioni del mondo, che portano a casa il risultato nei dodici minuti di recupero. L'Albiceleste vola ai quarti e aspetta la vincente di Svizzera-Colombia, ultimo ottavo di finale dei Mondiali.
IL TABELLINO
ARGENTINA (4-1-3-2) - E. Martinez 5.5; Molina 5.5 (27' st Montiel 6.5), Romero 6.5 (50' st Otamendi sv), L. Martinez 5, Tagliafico 5.5 (20' st Nico Gonzalez 6); Paredes 5.5; De Paul 5.5 (20' st Lautaro 7), MacAllister 6, E. Fernandez 6; Messi 7, Alvarez 5.5 (50' st Medina sv). A disposizione: Musso, Rulli, Senesi, Barco, Lo Celso, Palacios, Almada, Simeone, Nico Paz, Lopez. Ct: Scaloni.
EGITTO (4-2-3-1) - Shobeir 7; Hany 6, Rabia 6, Ibrahim 6.5, Hafez 6; Attia 6.5, Lasheen 6 (51' st Sayed sv); Hassan 6.5 (28' st Trezeguet 5.5), Salah 6.5, Ashour 6 (1' st Fathy 5.5); Zico 7 (34' st Marmoush 5.5). A disposizione: El-Shenawy, Soliman, M. Alaa, Abdelmaguid, Abdelkarim, Emad, Adel, Saber, T. Alaa. Ct: Hassan.
Arbitro: Letexier (Fra)
Marcatori: 13' Ibrahim (E), 22' st Zico (E), 35' st Romero (A), 39' st Messi (A), 47' st E. Fernandez (A).
Ammoniti: Shobeir (E), Fathy (E), Attia (E), Hassan (ct Egitto).
Note: Shoubir (E) para un rigore a Messi (A) al 20'.
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