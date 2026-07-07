Dall'inferno al paradiso: l'Argentina ribalta l'Egitto e vola ai quarti di finale

Nella ripresa i Faraoni perdono Ashour e decidono di coprirsi, ma non perdono l'efficacia nelle ripartenze: dopo un paio di rischi, l'Egitto torna avanti e si vede annullare il raddoppio di Zico (59'), poi lo realizza. Siamo al 67' e l'attaccante egiziano, preferito a Marmoush, colpisce sull'assist di Hassan: palla dietro e 2-0 dei Faraoni. L'Argentina è stordita e Scaloni lancia l'assalto, inserendo Lautaro e passando al tridente. Il Toro e Messi orchestrano così una folle rimonta, partita proprio dall'assist di Leo per Romero, centravanti aggiunto nel finale: l'ex Genoa accorcia all'80', poi Messi pareggia con un gran tiro all'84' e sale a otto gol nei Mondiali (21 in tutto), da capocannoniere solitario davanti a Mbappé e Haaland (7). L'inerzia del match è girata e l'Argentina attacca con tutti gli effettivi, rischiando grosso in contropiede, ma destabilizzando al tempo stesso l'Egitto: Lautaro ispira il 3-2, che porta la firma di Enzo Fernandez (92').