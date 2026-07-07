L'ennesima resurrezione di Messi toglie l'Argentina dai guai: l'Albiceleste non tramonta mai

Non che un errore intacchi la sua immensità, ma ancora una volta sbaglia un rigore, tirandolo come un giocatore qualsiasi. La reazione è la solita: non si scoraggia, alza la testa e comincia a inventare calcio. O almeno a provarci. Una punizione da molto lontano alla mezz'ora del primo tempo si stampa sul palo. Passa una fase difficile nella prima mezz'ora del secondo tempo. Poi si risveglia all'improvviso e crossa per il gol del 2-1 di Romero. Prende fiducia, tenta uno slalom che viene arginato e poi scarica il siluro che porta l'Argentina sul 2-2.