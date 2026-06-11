Lazio: "Nessuna trattativa in corso per la vendita della società"

11 Giu 2026 - 10:00
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"In relazione alle notizie e alle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore da alcuni organi di informazione e canali social riguardanti una presunta cessione della Lazio, la società smentisce categoricamente quanto riportato. Non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della società, né sono stati sottoscritti accordi, intese o impegni di qualsiasi natura aventi ad oggetto il trasferimento, totale o parziale, della proprietà del club". Così la Lazio, in una nota, smentisce le voci su possibili operazioni per la cessione del club, ribadendo come "la proprietà non ha conferito alcun mandato per la cessione della società né ha avviato interlocuzioni finalizzate a operazioni di vendita. Le informazioni relative a presunti nuovi proprietari, investitori italiani o stranieri, fondi di investimento, modifiche dell'assetto proprietario o accordi collegati al progetto Stadio Flaminio risultano del tutto prive di fondamento". Infine la società biancoceleste ricorda come la "diffusione reiterata di notizie prive di riscontro riguardanti la governance, l'assetto proprietario e le strategie societarie della società rischia di generare disinformazione, alterare la corretta percezione del mercato e influenzare l'andamento del titolo".

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