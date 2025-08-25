Simonelli: "Stadi in stato comatoso, c'è il rischio revoca Euro 2032"

"I nostri stadi sono in uno stato comatoso, sono preoccupato. Revoca della candidatura a Euro 2032? Il rischio c'è". A lanciare l'allarme è il presidente della Lega Seria A, Ezio Maria Simonelli. "Udine è un esempio di eccellenza, il suo Bluenergy Stadium ci ha fatto fare una gran bella figura. Peccato però che, al di là di Udine, Bergamo e Torino, il resto dei nostri stadi è in uno stato comatoso - ha detto a Radio Anch'io Sport, - Ceferin ha criticato fortemente gli stadi italiani e gli do ragione. Siamo arretrati rispetto a tutti gli altri paesi: negli ultimi 18 anni abbiano inaugurato solo sei stadi, di cui solo tre in Serie A. Nel resto d'Europa 226. Stiamo insistendo col governo per snellire la procedura. Ma sono veramente preoccupato per gli Europei 2032".