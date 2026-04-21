L'Alessandria in campo per il pride: i piemontesi giocano con una maglia speciale

Bella iniziativa dell'Alessandria che domenica è scesa in campo con una maglia recante una patch celebrativa del Pride che andrà in scena il prossimo 30 maggio nella cittadina piemontese. È il frutto di un'intesa con l’associazione Tessere Le Identità – LGBT+ Alessandria, per promuovere i valori dell’accoglienza e contrastare pregiudizi e stereotipi nel mondo dello sport. Sul campo l'Alessandria, già promossa in Serie D, ha superato per 3-0 l'Acqui al Moncagatta in un match valido per il campionato d'Eccellenza.