L'Alessandria in campo per il pride: i piemontesi giocano con una maglia speciale

21 Apr 2026 - 15:58
© Alessandria

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Bella iniziativa dell'Alessandria che domenica è scesa in campo con una maglia recante una patch celebrativa del Pride che andrà in scena il prossimo 30 maggio nella cittadina piemontese. È il frutto di un'intesa con l’associazione Tessere Le Identità – LGBT+ Alessandria, per promuovere i valori dell’accoglienza e contrastare pregiudizi e stereotipi nel mondo dello sport. Sul campo l'Alessandria, già promossa in Serie D, ha superato per 3-0 l'Acqui al Moncagatta in un match valido per il campionato d'Eccellenza.

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