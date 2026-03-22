Vlahovic, Yildiz e infine Locatelli: chi doveva calciare il rigore e perché Spalletti si è infuriato

Tanto da far sbottare il tecnico da Certaldo in conferenza stampa: "Maremma impestata, diteci voi come decidere il rigorista", dice a chi gli chiedeva spiegazioni sulla scelta di affidare il penalty a Locatelli. "Facciamo un altro referendum su chi deve battere il rigore. Altrimenti si va al manicomio". Spalletti poi spiega le ragioni della sua sfuriata: "L'altra volta (contro il Lecce, ndr) lo ha calciato David e mi avete detto: 'perché Locatelli gli ha dato il pallone? Poi lo ha battuto Yildiz (contro la Cremonese) glielo hanno parato e poi ha segnato, ma tutti: 'Perché ha calciato lui?'. Ora lo abbiamo fatto calciare a Locatelli e mi viene chiesto perché ha battuto lui? Perché Yildiz aveva il pallone in mano prima del rigore? Chiunque lo prenderebbe se gli dovesse capitare. O lo butta via o lo prende in mano, no? È positivo che uno voglia calciarlo ma il rigorista era Locatelli".