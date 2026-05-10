Baggio: "Sogno ancora il rigore del '94. Juve? Non volevo andarci, mi sentii colpevole"

Sempre legato alla maglia azzurra, altri due aneddoti. Il primo sempre su quel '94 e il rapporto con Sacchi: "Contro la Norvegia fu espulso Pagliuca e fui sostituito. Tatticamente ci stava, ma il giorno prima Sacchi mi aveva detto: 'Tu per noi sei come Maradona per l'Argentina'. Quando vidi il cambio, mi sembrò una contraddizione enorme: Maradona non l'avrebbero mai sostituito". E sulla finale: "Pensai che la mia presenza in finale non fosse una priorità. Percepii una situazione ambigua, forse si pensava (si riferisce a Sacchi, ndr) che una vittoria senza di me avrebbe esaltato ancora di più il gruppo. E forse, in caso di sconfitta, la mia assenza avrebbe potuto diventare un alibi".