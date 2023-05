Juve, Vlahovic su Instagram: "Non c'è gioia senza dolore, non esiste arrendersi"

JUVE

L'attaccante bianconero dopo il ko col Siviglia: "Non esiste rialzarsi senza essere prima caduto"

Vedi anche juventus Juve: seconda stagione senza titoli ma Allegri resterà comunque

Un segnale rivolto soprattutto al popolo bianconero dopo le numerose voci di mercato che lo danno tra i possibili partenti nella prossima finestra di mercato. Nonostante le difficoltà e le avversità fuori e dentro al campo, Vlahovic non molla e non si arrende. Dopo una stagione travagliata, del resto, nelle ultime uscite Dusan si è un po' ripreso la scena, tornando decisivo in zona gol e rispondendo sul campo alle critiche.

Entrato in campo nella ripresa, contro il Siviglia Dusan è andato subito a bersaglio, ma la sua rete non è bastata per strappare il pass per la finale di Europa League. Un sigillo amaro per il serbo, che via social però promette battaglia per le ultime tre giornate di campionato nella serrata lotta per la zona Champions.