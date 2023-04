Juventus, i tormenti di Vlahovic: a secco di gol e infortunato, disattiva anche Instagram

JUVENTUS

Il serbo non va a segno in campionato da oltre due mesi e contro la Lazio è uscito per un problema alla caviglia: attesa per gli esami

È un momento davvero complicato quello che sta attraversando Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus non va a segno in campionato da oltre due mesi (doppietta contro la Salernitana il 7 febbraio), ha segnato un solo gol nelle ultime undici partite tra tutte le competizioni (il rigore trasformato a Friburgo nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League) e contro la Lazio è stato protagonista di un'altra prova opaca, condizionata da un infortunio alla caviglia che ora preoccupa il club bianconero.

Il serbo si è fatto male in occasione di uno scontro di gioco con Cataldi nel primo tempo del match dell'Olimpico, ha provato a stringere i denti ma poi è stato costretto a lasciare il campo al 63'. Gli esami a cui si sottoporrà nei prossimi giorni serviranno a valutare l'entità del problema, ma il rischio è che Max Allegri debba fare a meno di lui per la gara d'andata dei quarti di Europa League contro lo Sporting, in programma giovedì sera allo Stadium.

Al di là del ko, il rendimento di Dusan continua a destare perplessità e preoccupazione: in campionato non è ancora andato in doppia cifra e sommando anche gli altri tornei sono appena 11 le reti messe a segno in stagione. Decisamente troppo poche per un bomber che l'anno scorso chiudeva a quota 29 e quello prima a quota 21.

Non è soltanto un problema di gol: troppe anche le partite da 5 in pagella, specialmente nelle ultime settimane. Anche se la squadra non sempre lo ha supportato adeguatamente e Allegri e Landucci hanno sempre provato a difenderlo, è chiaro che tutti si aspettano di più. La Juve ha bisogno di lui in questo finale di stagione che si annuncia intensissimo: c'è un posto in Europa da inseguire, una finale di Coppa Italia da conquistare e un'Europa League in cui tentare in tutti i modi di arrivare in fondo. Forse anche per questo motivo Vlahovic ha deciso di prendersi una pausa dai social, sospendendo il proprio account Instagram subito dopo la sconfitta contro i biancocelesti: da un lato le troppe critiche (e naturalmente i soliti beceri insulti), dall'altro la voglia di concentrarsi solo ed esclusivamente sul campo, con l'obiettivo di ritrovarsi al 100% e aiutare la squadra nel rush finale.