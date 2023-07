Vlahovic e il futuro, parla il preparatore: "Ama la Juventus..."

L'INTERVISTA

Uros Domazet ha parlato del serbo: "Non vedeva l'ora di cominciare. Abbiamo parlato di futuro, lui ama Torino"

© Getty Images Sono giorni caldi per la Juventus, i primi del ritiro in vista della nuova stagione e quelli cruciali per disegnare la rosa da mettere a disposizione di Allegri per raggiungere gli obiettivi stagionali. Bonucci è stato messo fuori rosa, Pogba resta un enigma tra voglia di riscatto e le offerte dall'Arabia e poi c'è il capitolo Vlahovic. L'attaccante è una delle pedine più ambite nella rosa bianconera, ma se di offerte dalla Premier League si è solo parlato, resta da capire la sua volontà: "Posso solo dire che ama la Juve" ha commentato il suo preparatore atletico.

La frase è di Uros Domazet, il suo preparatore atletico personale a TuttoJuve. Una risposta che dice tutto e allo stesso tempo niente, lasciando aperto ogni strada per il futuro di Vlahovic: "Abbiamo parlato dell'interesse di grandi club - ha rivelato -, ma tutto quello che posso dire è che ama la Juve e la città di Torino, così come i tifosi e la società".

Una non risposta camuffata da risposta che ha concluso una chiacchierata sul precampionato di Vlahovic: "Sto lavorando sugli aspetti di campo come controllo palla, tecnica e finalizzazione - ha continuato Domazet -. Con me svolge lavoro solo sulla palla durante il precampionato, quando abbiamo più tempo".

Nel finale della scorsa stagione Vlahovic è apparso l'ombra di se stesso, attanagliato dai problemi fisici: "Lui vuole sempre tenersi in forma, anche durante le vacanze. Gli serviva tempo per rimettersi dalla pubalgia, ma non vedeva l'ora di iniziare a preparare la stagione con la Juventus".