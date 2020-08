Vertice di mercato in casa Juve: uno tra Dybala e Cr7 sarà ceduto 

IL RETROSCENA

Un normale incontro per programmare la prossima stagione e per completare lo staff di Andrea Pirlo (oggi la firma del preparatore atletico Paolo Bertelli), ma non solo. Il summit tra Paratici e il nuovo allenatore bianconero segna un preciso cambio di rotta sul mercato. La Juventus non ha intenzione di tenere in rosa Cristiano Ronaldo e Dybala: uno dei due dovrà fare le valigie.

La società ha intenzione di risparmiare e non è più possibile pensare di mantenere a libro paga uno degli sportivi più pagati al mondo e un giocatore che per rinnovare chiede 15 milioni. Pirlo dovrà accettare il fatto che non potrà schierare insieme i due fuoriclasse. Perlomeno si eviterà l'equivoco tattico che tanti problemi ha portato al suo predecessore. In questo modo, se veramente sposerà il 4-3-3, potrà puntare su un tridente con Kulusevski, una punta centrale (Milik o Dzeko) e uno tra Cr7 e la Joya, senza dover trovare il modo di farli convivere tatticamente.