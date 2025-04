Verso Parma-Juventus, Tudor: "Koopmeiners a rischio, ci aspetta una partita difficile"

Vigilia di Pasqua in casa Juventus con la testa al prossimo match di campionato contro il Parma. Al Tardini sarà sfida nel Monday night di Pasquetta, con gli uomini di Tudor che hanno l'obiettivo di difendere il quarto posto per la qualificazione in Champions League. Una gara che però si prospetta complicata contro i Ducali capaci di fermare l'Inter in rimonta: "Non hanno fatto due gol per caso, non hanno aspettato. Sono andati a prenderseli e hanno pareggiato con merito. Ci aspetta una partita difficile- ha detto in conferenza-. L'ho preparata con 15 giocatori per non sbagliare niente". E verso la gara ci saranno da sciogliere parechi dubbi: "Yildiz da valutare, Koopmeiners ha avuto un dolore al tendine ed è a rischio per dopodomani. Vlahovic insieme a Kolo Muani? Vedremo..."