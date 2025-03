Tudor-Vlahovic, patto per la Champions: faccia a faccia alla Continassa

Igor Tudor è un allenatore a cui piace andare diretto al sodo. Uno da faccia a faccia, non da giri di parole. In attesa della conferenza di presentazione in programma giovedì alle 12, lo ha capito subito Cristiano Giuntoli che l'ha scelto per dare una scossa all'ambiente per il post Motta e lo hanno capito anche i giocatori rimasti alla Continassa durante la pausa e appena rientrati dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Dusan Vlahovic compreso.