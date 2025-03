Juventus, l'esonero di Thiago Motta costa caro ai conti bianconeri: spesa extra, cessioni per evitare la ricapitalizzazione

L'esonero di Thiago Motta rischia di essere un fallimento in lungo e in largo per la Juventus. Un fallimento tecnico, in primis, col progetto affidato al mister italo-brasiliano naufragato dopo appena nove mesi, ma soprattutto un macigno per i conti bianconeri che dovranno correre ai ripari per evitare la ricapitalizzazione da parte di Exor. Sì, perché il ben servito all'allenatore ex Bologna costerà quasi 15 milioni, soldi che peseranno e non poco sulle perdite d'esercizio 2024-2025 che la Vecchia Signora voleva contenere al di sotto dei 32 milioni per raggiungere la tanto ambiti autosufficienza imposta da Exor per arrivare all'utile entro la stagione 2026-2027. Ma l'addio al tecnico, con i relativi stipendi da pagare anche allo staff, complica la vita alla Juventus che deve rivedere i piani per giugno tra cessioni e scelte oculate per l'allenatore che verrà per evitare di dover chiedere nuovamente una ricapitalizzazione.