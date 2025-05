Juventus, Tudor: "Vittoria meritata, a Venezia l'ultimo step"

Su cosa fare per completare l'opera l'allenatore croato ha le idee chiare: "I giocatori sanno, non devo battere sulle motivazioni ma su aspetti di gioco. Serve scaricare la pressione che la squadra sente, ma oggi è stata una partita seria e non c'è stato uno che non mi sia piaciuto. Ho visto fare grandi partite a questa Udinese, sono ben allenati".