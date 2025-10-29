Totti, Icardi, Insigne e ora Locatelli? Rapporti già tesi con Spalletti dopo la mancata convocazione

Ora, con Spalletti a un passo dalla Juve, il tema torna d'attualità con Manuel Locatelli. E il rapporto tra il capitano bianconero e l'ex ct parte già in salita. Lo strappo tra i due risale al 2024 quando il tecnico toscano sedeva sulla panchina della Nazionale. Dopo una serie di convocazioni l'ex Sassuolo e Milan non figurò più nell'elenco dei 30 pre-convocati in vista dell'Europeo. Una scelta che il centrocampista non aveva preso bene, tanto da pubblicare sui social una storia completamente nera per rappresentare il suo stato d'animo. L'esclusione dal torneo fu poi confermata e Spalletti motivò così la sua decisione: "Manuel ha buon piede, qualità difensive eccezionali, forse è un po' troppo conservativo per dove sta andando il ruolo. Ma magari da settembre tornerà con noi, mi scuso con lui per non averlo convocato”.