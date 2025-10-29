Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
I PRECEDENTI

Totti, Icardi, Insigne e ora Locatelli? Rapporti già tesi con Spalletti dopo la mancata convocazione

In tutti gli ultimi club allenati l'ex ct ha avuto problemi con i capitani: ora alla Juve potrebbe accadere lo stesso

29 Ott 2025 - 13:53

Lo storico è impietoso anche con tutte le attenuanti del caso. Luciano Spalletti ha avuto un rapporto complicato con molti dei capitani avuti in carriera, soprattutto nell'ultimo periodo. Certo, va sottolineato come le circostanze non abbiano mai aiutato il tecnico da Certaldo: alla Roma, la società gli chiese di far smettere Totti, con tutto quello che ne comporta, all'Inter fu invece lo spogliatoio a chiedere d'esautorare Mauro Icardi per le parole della procuratrice-moglie Wanda Nara. A Napoli con Insigne non c'è stato un rapporto particolarmente burrascoso ma Lorenzo decise di dire addio all'azzurro proprio mentre al timone c'era Luciano.

Leggi anche

Spalletti, è il giorno della firma: questa sera all'Allianz per Juve-Udinese

Ora, con Spalletti a un passo dalla Juve, il tema torna d'attualità con Manuel Locatelli. E il rapporto tra il capitano bianconero e l'ex ct parte già in salita. Lo strappo tra i due risale al 2024 quando il tecnico toscano sedeva sulla panchina della Nazionale. Dopo una serie di convocazioni l'ex Sassuolo e Milan non figurò più nell'elenco dei 30 pre-convocati in vista dell'Europeo. Una scelta che il centrocampista non aveva preso bene, tanto da pubblicare sui social una storia completamente nera per rappresentare il suo stato d'animo. L'esclusione dal torneo fu poi confermata e Spalletti motivò così la sua decisione: "Manuel ha buon piede, qualità difensive eccezionali, forse è un po' troppo conservativo per dove sta andando il ruolo. Ma magari da settembre tornerà con noi, mi scuso con lui per non averlo convocato”.

Leggi anche

4-2-3-1 e altre novità: ecco come giocherebbe la Juve di Spalletti

Oggi Locatelli è uno degli insostituibili in questa Juve, non fosse altro per una vera mancanza di alternative. Riuscirà Spalletti a ricucire il rapporto o sarà di nuovo rottura con il suo capitano? La risposta nei prossimi mesi. 

Leggi anche

Chi arriva alla Juve con Spalletti? Staff quasi deciso: rimane il nodo del preparatore atletico

spalletti
francesco totti
mauro icardi
lorenzo insigne
manuel locatelli
capitani

Ultimi video

01:29
Stasera Lecce-Napoli

Stasera Lecce-Napoli

01:44
La Roma attende il Parma

La Roma attende il Parma

01:42
Fabregas col Verona

Fabregas col Verona

01:10
Stasera Inter-Fiorentina

Stasera Inter-Fiorentina

01:36
Oggi Juventus-Udinese

Oggi Juventus-Udinese

01:38
Juve, tocca a Spalletti

Juve, tocca a Spalletti

01:12
MCH COTTBUS-LIPSIA 1-4 MCH

Cottbus-Lipsia 1-4

01:29
MCH EINTRACHT-DORTMUND 1-1 rig MCH

Eintracht-Dortmund 1-1

02:06
DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

02:54
DICH RICCI POST ATALANTA DICH

Ricci: "Buon punto, il gol lo aspettavano in tanti"

00:30
MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

01:46
Corriere dello Sport 100

Corriere dello Sport 100

01:29
Galliani tifa per Gattuso

Galliani tifa per Gattuso

02:37
Arbitri e Var nel mirino

Arbitri e Var nel mirino

01:17
Le parole di Cardinale

Le parole di Cardinale

01:29
Stasera Lecce-Napoli

Stasera Lecce-Napoli

I più visti di Juventus

Juve, altra sconfitta

Trevisani: "Tudor era fuori dalla Juve già da 10 giorni, ecco perché"

Spalletti il nome di peso, Mancini da "ds", Palladino low cost: chi dovrebbe scegliere la Juve

Juve, c'è già uno Spalletti in casa: è il figlio Federico

6) Luciano Spalletti 200 vittorie in 411 partite

Spalletti: "Chiunque vorrebbe allenare la Juve. Fortunato l'erede di Tudor..."

4-2-3-1 e altre novità: ecco come giocherebbe la Juve di Spalletti

DICH SPALLETTI OK OK DICH

Spalletti: "Juventus? Nessun contatto, ma ho voglia di rientrare"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:06
Vinícius dopo il Clasico: "Chiedo scusa a tutti"
13:30
Lecce, Sticchi Damiani: "Camarda? Capita di sbagliare"
12:52
Juve, problema al polpaccio per Thuram: out contro l'Udinese
12:33
Inter, e se si fa male Sommer? Calligaris pronto al debutto tra i grandi, ecco chi è
12:17
Marotta: "Inter vicina ai familiari della vittima e a Martinez"