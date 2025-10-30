Chi arriva alla Juve con Spalletti? Staff deciso: rimane solo un nodo

Conte al comando. Poi Allegri, Gasp e...Spalletti. Ecco quanto guadagnano gli allenatori di Serie A
L'ex ct vorrebbe con se uomini di fiducia: confermati Domenichini, Russo e Baldini, da sempre al suo fiancodi Stefano Fiore
Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus e iniziano a trovare conferme le voci sullo staff che lo accompagneranno in questa nuova avventura. Il team che affiancherà l'ex ct sarà composto da alcune figure storiche e altri nuovi innesti.
Se per alcune posizioni c'è ancora qualche dubbio, sicura è la figura del vice: Marco Domenichini sarà ancora una volta al fianco di Spalletti come accaduto in tutte le passate esperienze del tecnico da Certaldo. Conferme anche per altri due uomini di fiducia come Daniele Baldini che vestirà di nuovo i panni del collaboratore tecnico assieme a Salvatore Russo.
Per quanto riguarda il preparatore atletico Spalletti vorrebbe tornare a lavorare con Francesco Sinatti, il professionista che curava il fisico dei calciatori del Napoli (assieme a Franco Ferrini, altra richiesta dell'ex ct azzurro) nell'anno del terzo scudetto. Sinatti però alla Juve dovrebbe lavorare in sinergia con una figura voluta fortemente da Damien Comolli: Darren Burgess. L'australiano è stato assunto dai bianconeri come Head of Performance per rivoluzionare l'aspetto atletico alla Juve.
Dubbi anche per quanto riguarda il preparatore dei portieri: il favorito è Adriano Bonaiuti che ha lavorato con Spalletti ai tempi dell'Inter, a Udine e nella prima esperienza con la Roma. Resta viva l'opzione di Marco Savorani, che aveva lavorato con lui nella seconda esperienza romana, ma che attualmente è all'Atalanta.
