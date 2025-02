Thiago Motta: "Se lunedì sera fossimo a -6 dalla vetta? Pensiamo al Verona e basta"

Non basta una vittoria a Cagliari per cancellare la delusione della Champions League, ma almeno in campionato la Juventus mantiene la sua striscia vincente e torna nella Top 4, posizione ritenuta indispensabile per Giuntoli. Thiago Motta non sorride perché la ferita Psv è ancora aperta, ma prova a trovare aspetti positivi per il futuro. "Abbiamo meritato la vittoria, ma non abbiamo chiuso la partita per mancanza di lucidità. Molto bene il primo tempo, meno il secondo, ma abbiamo saputo soffrire. Non era facile in questo ambiente", ha detto il tecnico bianconero.