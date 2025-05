Juventus, non solo Chiellini: possono tornare Bonucci e Barzagli

La Juventus potrebbe schierare nuovamente la BBC in vista della prossima stagione. Non in campo, naturalmente, ma Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini sembrano essere destinati a riunirsi, questa volta come dirigenti e tecnici. Se Chiellini è già da diversi mesi in bianconero come responsabile dei rapporti istituzionali del club e per l'anno a venire sarà chiamato a ricoprire un ruolo di maggiore importanza, anche a livello sportivo al fianco di Giuntoli, gli altri due compagni di reparto sembrano vicini a un rientrare alla Continassa. Bonucci potrebbe avere un posto nello staff della prima squadra, soprattutto se dovesse concretizzarsi il ritorno di Antonio Conte. A Barzagli, invece, potrebbe essere affidata la guida di una formazione delle giovanili.