Del Piero prende il patentino da allenatore: "Da oggi chiamatemi mister..."

Ovviamente i tifosi bianconeri hanno fatto i complimenti a Del Piero, lanciandosi anche in sogni per il futuro prossimo: "Ora ti aspettiamo in panchina", "Abbiamo un sogno". La Juve, dopotutto, dopo il Mondiale per Club dovrebbe cambiare allenatore anche qualora Tudor conquistasse la qualificazione alla prossima Champions League. Per l'ex numero 10, campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, sarebbe un'avventura fin troppo affrettata e allora un altro tifoso ha già pronta la soluzione "allenatore Conte (tra l'altro proprio tra i papabili per la panchina bianconera, ndr), vice Del Piero"...