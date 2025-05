Juventus, Tudor verso il Venezia: "Concentrati per l'ultimo step. Veiga, McKennie e Koopmeiners in gruppo"

"Avevo detto che con lui e Cambiaso c'era più qualità, ma non meno quantità. Senza quantità non vinci nemmeno contro una squadra di C. Chiaramente la qualità della giocata e del passaggio conta, se hai anche equilibrio allora è più facile che vinci. Ma non bisogna nemmeno fare il contrario: troppa sostanza e meno qualità. Quel che serve è il giusto mix. Mi dispiace anche di non aver mai avuto la rosa al completo".