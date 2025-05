Nesta: "Fa tristezza San Siro così. Futuro? Sono pronto a tutto"

Alessandro Nesta ha chiuso la prima stagione da allenatore in Serie A con una sconfitta con il suo Monza contro il Milan, in un clima di contestazione a San Siro che da giocatore non ha mai vissuto: "Fa tristezza vivere questo stadio così. Questo pubblico sa di calcio, se fischiano vuol dire che stai facendo male. Sono stato dieci anni al Milan e anche nei momenti difficili il pubblico ci ha sempre aiutato". Nesta è pronto per una nuova avventura: "Sono aperto per andare ovunque, voglio mettermi in gioco".