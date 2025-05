Juventus, sospiro di sollievo per McKennie: solo una contusione. Gatti e Koopmeiners ancora a parte

Vincere contro il Venezia per festeggiare, finalmente, il quarto posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus in una stagione più che turbolenta condita anche dal cambio in panchina da Thiago Motta a Igor Tudor, si gioca al Penzo praticamente tutta la stagione e il tecnico croato guarda con attenzione anche l'infermeria. Lontano da casa la Juventus ha faticato anche con il nuovo tecnico, ma se è vero che a Venezia avrà a disposizione Savona e Thuram dopo la squalifica, restano da valutare le condizioni fisiche di McKennie, Koopmeiners e Gatti. Chi non ci sarà sicuramente è Pierre Kalulu che in Laguna sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica.