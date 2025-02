Serie A, Cagliari-Juventus 0-1: Motta sale al quarto posto da solo

- La Juventus ha ottenuto quattro successi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo dicembre 2023-gennaio 2024 (serie di cinque) - la squadra bianconera è l’unica che da inizio febbraio ha vinto tutte le gare disputate nel torneo (4/4).

- Dusan Vlahovic (42 gol, otto assist) è il quinto giocatore a toccare quota 50 partecipazioni attive a una rete con una singola squadra in Serie A dal suo arrivo alla Juventus nel febbraio 2022, dopo Lautaro Martinez con l'Inter (78), Rafael Leão con il Milan (61), Ademola Lookman con l'Atalanta (59) e Victor Osimhen con il Napoli (54).

- Dusan Vlahovic (42 gol, otto assist) ha toccato quota 50 partecipazioni attive a una rete in Serie A con la Juventus in 95 presenze complessive.

- La Juventus ha ottenuto due successi esterni consecutivi in Serie A per la prima volta in questo campionato e più in generale per la prima volta dal periodo compreso tra dicembre 2023 e gennaio 2024 (tre in quel caso).

- Dal 2019/20 (sua prima stagione con gol in Serie A), nessun giocatore ha realizzato più reti di Dusan Vlahovic contro il Cagliari in Serie A: otto, al pari di Cristiano Ronaldo e Lautaro Martínez.

- La Juventus ha segnato in ciascuna delle ultime 13 partite disputate in Serie A, striscia di match con almeno una rete all’attivo più lunga nella competizione dalle 15 inanellate tra l’ottobre 2023 e il gennaio 2024.

- La Juventus è la squadra contro cui il Cagliari conta più sconfitte casalinghe in Serie A (20, seguono a 19 Inter e Milan).

- Quello di Dusan Vlahovic è il gol numero 5400 realizzato dalla Juventus in Serie A, almeno 35 in più rispetto a qualunque altra squadra (segue l’Inter a 5365).

- Dusan Vlahovic è tornato a segnare in una partita disputata da titolare in Serie A per la prima volta dal 14 dicembre scorso (vs Venezia).

- Solamente l’Empoli (otto) ha terminato più gare interne senza segnare rispetto al Cagliari in questa Serie A (sette).

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso novembre (tre in quel caso contro Udinese, Torino e Milan).

- La Juventus non ha subito gol in trasferta in una partita di Serie A per la prima volta dallo scorso novembre (0-0 vs Milan).

Contro il Cagliari la Juventus ha registrato nel primo tempo un indice Expcted Goals di 1.77, il più alto in una singola prima frazione di gioco per i bianconeri nella Serie A 2024/25.