Juventus, buone notizie per Thiago Motta: Kalulu ha lavorato in gruppo, col Verona ci sarà

In casa Juventus sono state giornate a dir poco turbolente, ma il weekend è cominciato con una buona notizia per Thiago Motta: nell'allenamento di sabato mattina si è infatti rivisto col gruppo Pierre Kalulu, che è da considerarsi pienamente recuperato e dunque disponibile per il match col Verona in programma lunedì sera allo Stadium. Il francese andrà quasi certamente in panchina, con l'intento di arrivare pronto alla delicata sfida della domenica successiva contro l'Atalanta.