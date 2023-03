Calcio, Tacconi sta meglio: "Andrea, ridanno i 15 punti alla Juve?"

© Getty Images

Continuano a migliorare le condizioni di Stefano Tacconi. Nella giornata di mercoledì il figlio Andrea aveva fatto sapere che l'ex portiere della Juventus e della Nazionale era stato dimesso dall'ospedale di Alessandria, dove si trovava dall'aprile 2022 a causa della rottura di un aneurisma, e che ora proseguirà la riabilitazione in una struttura più vicina a casa. Successivamente Andrea Tacconi ha parlato in maniera più approfondita delle condizioni del papà: "Nell’ultimo periodo è migliorato molto - ha spiegato alla Gazzetta dello Sport -. Non cammina ancora benissimo, si aiuta con il deambulatore. Si stanca parecchio, ma quando si abbatte gli faccio io da motivatore".