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Lo Juventus Football Club lancia nella sede della Regione Piemonte a Bruxelles il suo 'Fan Club European Union', nato con l'obiettivo di creare un punto di incontro tra la comunità juventina e il cuore istituzionale dell'Europa. "Questa è una giornata speciale ed è sempre emozionante vedere che cosa succede al di fuori dell'Italia", ha commentato arrivando all'evento Giorgio Chiellini, direttore delle relazioni istituzionali e sportive della Juventus. "Quella che mettiamo oggi è una piccola pietra di un rapporto che continuerà nei prossimi anni e su cui abbiamo già lavorato negli scorsi mesi", ha aggiunto Chiellini, ricordando come l'obiettivo sia "cercare di raccontare il calcio italiano e lo sport in Europa". All'inaugurazione sono stati presenti anche il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, e l'eurodeputato di Renew Europe, Sandro Gozi, presidente dello Juventus Club European Union. "Per noi questo è un momento molto importante, perché il calcio e lo sport uniscono anche al di là delle diversità. Ci sono moltissimi italiani interessati al calcio in Belgio e molti tifosi juventini, quindi per me è un onore inaugurare qui a Bruxelles il fan club dell'Unione europea", ha aggiunto Gozi.
"La Juventus la luce la vede sempre. A volte è un po' più difficile scorgerla, a volte si vede meglio, ma è certo che la vede, è certo che tornerà, stiamo tutti lavorando con il massimo impegno per far sì che torni quanto prima allo splendore, però la luce c'è". Per quanto riguarda il recupero di Kenan Yildiz, aggiunge: "Può sempre può aiutare, sta meglio, ha ripreso ad allenarsi con la palla, ci vuole un pochino di tempo, però è sicuramente un giocatore molto importante per noi e un giocatore che può farci fare, come ha fatto in passato, un salto di qualità".
"È un sentimento anche nostro, una nostra assoluta ambizione quella che la Juventus torni ad essere quella che era. E quindi su questo ci impegniamo tutti moltissimo. E come ha detto il nostro amministratore delegato, stiamo lavorando su questa strada e siamo veramente confidenti che questo, che questo possa succedere".