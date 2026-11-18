Lo Juventus Football Club lancia nella sede della Regione Piemonte a Bruxelles il suo 'Fan Club European Union', nato con l'obiettivo di creare un punto di incontro tra la comunità juventina e il cuore istituzionale dell'Europa. "Questa è una giornata speciale ed è sempre emozionante vedere che cosa succede al di fuori dell'Italia", ha commentato arrivando all'evento Giorgio Chiellini, direttore delle relazioni istituzionali e sportive della Juventus. "Quella che mettiamo oggi è una piccola pietra di un rapporto che continuerà nei prossimi anni e su cui abbiamo già lavorato negli scorsi mesi", ha aggiunto Chiellini, ricordando come l'obiettivo sia "cercare di raccontare il calcio italiano e lo sport in Europa". All'inaugurazione sono stati presenti anche il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, e l'eurodeputato di Renew Europe, Sandro Gozi, presidente dello Juventus Club European Union. "Per noi questo è un momento molto importante, perché il calcio e lo sport uniscono anche al di là delle diversità. Ci sono moltissimi italiani interessati al calcio in Belgio e molti tifosi juventini, quindi per me è un onore inaugurare qui a Bruxelles il fan club dell'Unione europea", ha aggiunto Gozi.