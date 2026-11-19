Chiellini: "La Juve vede la luce". Ferrero: "Torni a essere quella che era"
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Aggiornamenti dall'infermeria della Juventus: Yildiz torna a lavorare col pallone, ma restano out Kalulu, Gonzalez, Thuram e Locatelli. In dubbio Celik e Cambiaso.
Le immagini che ritraggono Yildiz non sono più soltanto in borghese ma anche in campo a provare con il pallone, portano finalmente un po' di ottimismo in casa Juventus, ma i motivi per sorridere si fermano qui, perché l'infermeria della Continassa resta piena.
Quattro potenziali titolari, infatti, restano fuori in vista di Venezia. Kalulu si è fermato a Firenze prima della sosta (lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro), ha saltato anche la nazionale e salvo imprevisti dovrebbe rientrare per Juventus-Udinese del 6 dicembre. Con lui saranno assenti sicuri i soliti Nico Gonzalez (lesione al polpaccio destro), probabile ritorno tra la prossima giornata e la quattordicesima; Thuram - operato al ginocchio destro lo scorso 3 settembre - atteso per metà gennaio; e Locatelli (operato al menisco, fuori fino a metà marzo).
Per Juventus-Venezia restano da valutare Celik (rientrato dalla naizonale con un piccolo problema alla coscia sinistra) e Cambiaso, in via di ripresa dopo le noie muscolari che lo hanno tagliato fuori dall'ultima gara di Firenze.
C'è ottimismo per entrambi, ma se i due non dovessero essere recuperati Spalletti si ritroverebbe a dover affrontare una enorme emergenza sugli esterni difensivi, con probabile ricorso alla difesa a tre più McKennie e Cabal sulle fasce.
Tornando alle questioni di campo, la buona notizia è il ritorno a completa disposizione di Conceiçao dopo la lussazione alla spalla rimediata un mese fa contro la Lazio. Bene anche Zhegrova, rientrato in anticipo dagli impegni con la nazionale kosovara ma tranquillamente in campo nell'intera seduta di ieri alla Continassa.
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