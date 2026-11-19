Quattro potenziali titolari, infatti, restano fuori in vista di Venezia. Kalulu si è fermato a Firenze prima della sosta (lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro), ha saltato anche la nazionale e salvo imprevisti dovrebbe rientrare per Juventus-Udinese del 6 dicembre. Con lui saranno assenti sicuri i soliti Nico Gonzalez (lesione al polpaccio destro), probabile ritorno tra la prossima giornata e la quattordicesima; Thuram - operato al ginocchio destro lo scorso 3 settembre - atteso per metà gennaio; e Locatelli (operato al menisco, fuori fino a metà marzo).