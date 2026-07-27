Atalanta, Kamaldeen Sulemana rientrato dopo i Mondiali: manca solo De Ketelaere

Anche Kamaldeen Sulemana, settimo tra gli otto convocati dell'Atalanta ai Mondiali, è tornato a disposizione a Zingonia dopo le tre settimane di ferie concesse ai giocatori che hanno partecipato al torneo.
L'ala del Ghana, classe 2002, ha disputato due delle quattro partite della sua nazionale, contro Panama e Croazia nel girone, saltando la partita con l'Inghilterra e i sedicesimi di finale persi con la Colombia. Per lui, fra oggi e domani, visite mediche e test di profilazione e valutazione. Il lavoro dei nerazzurri di Maurizio Sarri, che ieri sera hanno sconfitto in rimonta per 3-2 l'Arezzo a Zingonia, riprende mercoledì 29 luglio.
L'ultimo nazionale ad aggregarsi sarà Charles De Ketelaere, il belga fuori ai quarti con la Spagna.