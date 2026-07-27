Atalanta, Kamaldeen Sulemana rientrato dopo i Mondiali: manca solo De Ketelaere

L'ala del Ghana, classe 2002, ha disputato due delle quattro partite della sua nazionale, contro Panama e Croazia nel girone, saltando la partita con l'Inghilterra e i sedicesimi di finale persi con la Colombia. Per lui, fra oggi e domani, visite mediche e test di profilazione e valutazione. Il lavoro dei nerazzurri di Maurizio Sarri, che ieri sera hanno sconfitto in rimonta per 3-2 l'Arezzo a Zingonia, riprende mercoledì 29 luglio.