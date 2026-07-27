Caos Italia, Gianni Rivera a sorpresa: "Mi candido come ct"

L'Italia calcistica è in un uragano di polemiche, e la situazione non sembra destinata a risolversi in breve. Nel tam tam mediatico che sta caratterizzando la telenovela tra il candidato ct Andrea Pirlo e la Federazione, è intervenuto anche Gianni Rivera, leggenda azzurra, che a sorpresa ha dichiarato: "Pirlo non era l'uomo giusto, bisogna essere molto severi per quanto riguarda i suoi rapporti con la Russia: penso e spero che Maldini ne fosse a conoscenza. Io mi candido come ct, non scherzo. Ho le conoscenze e l'esperienza che servono, e uno staff giovane che farebbe la differenza. Ne parlai con Gravina, con Malagò non ho avuto ancora modo di confrontarmi".