Hallissey: "Bene che Pirlo non sia nuovo ct della Nazionale, si è reso inadeguato"

"Il punto non è cosa pensi Andrea Pirlo della Russia o di Putin. Non è una questione di opinioni personali, né di convinzioni politiche. Pirlo ha deciso in questi anni di mettere il proprio nome, la propria immagine e il proprio prestigio al servizio di un'operazione commerciale inserita nella strategia di propaganda e di guerra ibrida del regime russo. Lo faceva anche nelle ore dei peggiori bombardamenti russi all'Ucraina". Lo dichiara Matteo Hallissey, Presidente di Radicali Italiani e +Europa. "Andriy Shevchenko, che era suo amico ed ex compagno di squadra, lo aveva avvertito, ma Pirlo ha deciso comunque di andare avanti. Chi guida la Nazionale non rappresenta soltanto una squadra di calcio: rappresenta l'Italia. Dopo una scelta del genere, Pirlo si è reso inadeguato a ricoprire quel ruolo. La decisione di non nominarlo commissario tecnico è quindi giusta e doverosa", conclude Hallissey.