Juve-Benfica si legge anche Spalletti-Mourinho: la sfida nella sfida tra punzecchiature e affetto

Il loro rapporto, fatalmente, non poteva essere tranquillo. E' passato dallo scontro dialettico all'affetto sincero. Due primedonne che si strappano metaforicamente i capelli prima di accorgersi che, alla fine, sono sulla stessa barca e si vogliono bene. Spalletti lo ha raccontato nel suo libro: "José è il numero uno nel rapporto con i media. Un grandissimo allenatore. Uno che sa sempre come si fa. Ha quella capacità di farti arrivare in qualunque lingua quello che pensa. Mourinho è un plus per i giocatori che guida, ma anche per quelli che lo incontrano da avversario. Batterlo ha un sapore speciale perché significa battere un uomo che si avvia a diventare una leggenda, e forse lo è già. All'inizio ci siamo un po' beccati, lui all'Inter, io alla Roma, in lizza per tutto, coppe e campionato. Lui usa le parole come un boxeur, punta a farti male, a mandarti al tappeto. Ci riesce benissimo, tirò anche a me un paio di filastrocche delle sue, la più acida quella degli zero tituli. Però covava tra noi questa stima reciproca da sempre e oggi abbiamo un ottimo rapporto, io e Mou. Fu lui a chiamarmi Spallettone e ora lo fanno un po' tutti, perché Mourinho è con David Beckham il più grande influencer del calcio moderno. Detta le mode, i pensieri e le parole".