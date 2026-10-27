Club Enotria: "Galliani da noi per Figc ma ci darà una mano"

Adriano Galliani "ci conosceva da tantissimi anni, da quando era al Milan, e ha pensato a noi. È già venuto in sede, ha firmato qui da noi e si è anche reso disponibile per venire a fare, quando avrà spazio e tempo, il ruolo per cui è stato tesserato". Lo ha detto a LaPresse Giovanni Stringhini, amministratore delegato e responsabile giovanile dell'Enotria 1908 la società per cui si è tesserato l'ex vicepresidente di Milan e Monza per poter concorrere alla carica di presidente della Figc. L'Enotria è un club storico di Milano, attivo quasi esclusivamente a livello di settore giovanile (con 360-370 ragazzi divisi in 19 gruppi), e dopo anni di collaborazione con il Milan è ora nell'orbita dell'Inter.
"Il fatto che abbia pensato a una società di prestigio come la nostra per essere tesserato ci fa piacere. È stato ed è un dirigente di altissimo profilo del panorama del calcio italiano", ha aggiunto. "Noi facciamo una scuola calcio di élite con psicologi, fisioterapisti, medici, palestra. Abbiamo tutto quello che comporta lavorare con i giovani e aiutarli nella loro crescita", ha spiegato ancora Stringhini. Il fatto che Galliani abbia scelto una società che si occupa prettamente di calcio giovanile può essere già una indicazione su quello che potrebbe essere il suo programma.
"Io penso proprio di sì. A me fa piacere perché ho sposato il settore giovanile trent'anni fa e lavoro da trent'anni con i giovani perché secondo me il calcio parte da lì. I ragazzi sono la parte più sana dello sport", ha concluso l'Ad dell'Enotria. La prima uscita di Galliani come dirigente del club meneghino potrebbe essere in occasione del torneo Annovazzi-Bracco Cup, uno degli appuntamenti più importanti di calcio giovanile in Lombardia.