Club Enotria: "Galliani da noi per Figc ma ci darà una mano"

Adriano Galliani "ci conosceva da tantissimi anni, da quando era al Milan, e ha pensato a noi. È già venuto in sede, ha firmato qui da noi e si è anche reso disponibile per venire a fare, quando avrà spazio e tempo, il ruolo per cui è stato tesserato". Lo ha detto a LaPresse Giovanni Stringhini, amministratore delegato e responsabile giovanile dell'Enotria 1908 la società per cui si è tesserato l'ex vicepresidente di Milan e Monza per poter concorrere alla carica di presidente della Figc. L'Enotria è un club storico di Milano, attivo quasi esclusivamente a livello di settore giovanile (con 360-370 ragazzi divisi in 19 gruppi), e dopo anni di collaborazione con il Milan è ora nell'orbita dell'Inter.