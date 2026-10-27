Presidenza Figc, Rivera si autocandida: "Dovrei farlo io, Malagò e Galliani non sono in grado"

27 Ott 2026 - 17:15
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 Rivera © Getty Images

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"Galliani o Malagò presidente della Federcalcio? Dico Rivera, dovrei farlo io, ma lo capiscono poco, non so se sono in grado". Lo ha detto Gianni Rivera, bandiera del Milan e della Nazionale, intervenuto ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Radio1. "Se va lì uno che capisce di calcio è pericoloso, io andrei li e curerei il calcio, quei due lì non sono in grado", ha aggiunto. Sulla vittoria di Harry Kane al Pallone d'Oro, Rivera (uno dei cinque italiani ad averlo vinto) ha dichiarato: "E' la scelta giusta, avrei dato anche io il premio all'attaccante inglese".

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