Tifoso ferito prima del derby in condizioni stabili: al vaglio i video per chiarire le dinamiche

Restano stabili le condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni rimasto gravemente ferito domenica pomeriggio durante i disordini scoppiati nei pressi dello stadio Olimpico-Grande Torino prima del derby tra Torino e Juventus. L'uomo, colpito da un oggetto contundente non ancora identificato che gli ha provocato un grave trauma cranico, era stato sottoposto a un intervento neurochirurgico al suo arrivo in ospedale. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva, intubato, alle Molinette. La prognosi resta riservata.



Intanto sono ancora in corso le ottimizzazioni e le analisi dei video che potrebbero aiutare a chiarire quale oggetto abbia colpito Basoccu. Le ipotesi al vaglio di chi indaga - come riportato dal Corriere della Sera - sono al momento quella del sasso o del lacrimogeno, mentre quella della bottiglia - riferisce La Stampa - resta sullo sfondo. Nei giorni scorsi la procura di Torino ha aperto un fascicolo per lesioni gravi. Nelle immagini di uno dei video, che non sarebbero nitide a causa dei fumi del lacrimogeni sparati per disperdere i tifosi, si vede Basoccu mentre tenta di entrare allo stadio. Sempre dalle immagini lo si vede, dopo essere stato colpito, accasciarsi al suolo ed essere soccorso da altri tifosi, all'interno della struttura. In altri filmati, precedenti al ferimento, il 36enne, commercialista a Milano, sarebbe stato ripreso nel piazzale dove si sono verificati gli scontri. Per gli ultras bianconeri, e per il padre dell'uomo, non ci sarebbero dubbi: a colpire il commercialista trentaseienne sarebbe stato un lacrimogeno, sparato ad altezza uomo dalle forze dell'ordine.