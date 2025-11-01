Juve, Spalletti: "C'è chi soffre la pressione di un club di questo spessore"

Luciano Spalletti commenta la prima vittoria alla guida della Juventus. Si parte da Teun Koopmeiners e della sua posizione da braccetto difensivo: "Volevo che Kephren Thuram si alzasse e quindi lui entrasse a metà campo per avere un giocatore in più in mediana. Grazie alla sua tecnica mi aspettavo che il nostro giro palla potesse mettere in difficoltà gli avversari. Ha fatto una grande partita sotto il punto di vista dell'attenzione e della comunicazione con i compagni. Ed è stato ordinato sulle ripartenze avversarie" le parole a Sky. Ha poi aggiunto (a Dazn): "È stato un messaggio alla squadra: in campo si va a giocare, non a difendere".