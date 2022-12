Serie A, plusvalenze-bis: cosa rischiano la Juventus e gli altri club

GLI SCENARI

Il 20 gennaio prevista l'udienza per valutare l'ammissibilità della riapertura del caso, come chiesto dalla Procura federale, poi l'eventuale via al dibattimento

L'inchiesta sulle plusvalenze potrebbe presto riaprirsi e dar vita a nuovi scossoni nel mondo del calcio italiano. A tal proposito c'è una data cerchiata sul calendario ed è quella del 20 gennaio, quando è stata fissata l'udienza per stabilire l'ammissibilità della riapertura del processo (che si era chiuso la scorsa primavera con l'assoluzione di tutti i soggetti coinvolti) come richiesto dalla Procura federale. Se si dovesse partire con un plusvalenze-bis, naturalmente, si aprirebbero nuovi scenari per la Juventus e per gli altri club coinvolti.

La Procura è convinta che, grazie alle carte fornitele dai pm di Torino che indagano sui bianconeri e sui loro ormai ex dirigenti, vi siano i margini per arrivare a una revoca della sentenza d'assoluzione emessa dalla Corte d'Appello federale e che i nuovi elementi possano portare a un esito diverso.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nell'udienza del 20 gennaio verrà contestata la violazione degli articoli del codice di giustizia sportiva 4.1 (quello delle lealtà e della correttezza), 31 (illecito amministrativo) e 14 comma 1 lettera C (“aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali”). Sommando i vari capi d'accusa il club bianconero rischierebbe un'ammenda consistente, o persino dei punti di penalizzazione. L'esclusione dal campionato è prevista solo nel caso in cui si riuscisse a dimostrare che le plusvalenze fittizie siano servite a falsificare i bilanci in modo da ottenere dalla Covisoc la licenza nazionale e quindi il via libera all’iscrizione al campionato Serie A.

Nel caso in cui il processo venga riaperto dovranno rispondere delle accuse anche Empoli, Genoa, Novara, Parma, Pescara, Pisa, Pro Vercelli e Sampdoria, oltre a 52 dirigenti di tutte le società coinvolte.