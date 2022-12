Plusvalenze Juventus: Figc chiede la revoca della sentenza

NUOVO CAPITOLO

Gli inquirenti della Procura federale vogliono mettere in discussione l'assoluzione del club bianconero nel processo sportivo

Il caso plusvalenze Juventus torna d'attualità. Archiviato il processo con l'assoluzione del club bianconero, la procura della Figc dopo aver letto le carte dei pm di Torino hanno chiesto la revoca della sentenza, puntando a rimettere in discussione la decisione della Corte d'appello della stessa Figc. Nei nuovi documenti, evidentemente, sono spuntati nuovi elementi importanti abbastanza da riaprire un caso ormai chiuso.

I pm di Torino hanno chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Agnelli e gli altri dirigenti bianconeri facenti parte dell'ormai ex CdA, ma per quanto riguarda il filone delle plusvalenze, secondo i magistrati la Juventus avrebbe sovrastimato le plusvalenze tra il 2018 e il 2021 per un totale di 155 milioni di euro.