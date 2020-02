Serie A, la storia del Derby d'Italia: numeri e statistiche di Juventus-Inter

SERIE A

Domenica sera allo Stadium andrà in scena il 237.mo Juventus-Inter, la partita più giocata della Serie A. Come spesso nel passato una sfida dal sapore di scudetto, visto che si affrontano la prima e la terza in classifica. All'andata finì 2-1 per la Juve a San Siro, i bianconeri sono anche in vantaggio nelle statistiche e soprattutto nelle gare in case. Ecco tutti i numeri e le statistiche del cosiddetto Derby d'Italia.

BILANCIO IN TUTTE LE COMPETIZIONI

Giocate: 236

Vittorie Juventus: 107

Pareggi: 58

Vittorie Inter: 71

Gol Juventus: 337

Gol Inter: 291

BILANCIO JUVENTUS-INTER

Giocate: 115

Vittorie Juventus: 75

Pareggi: 21

Vittorie Inter: 19

Gol Juventus: 195

Gol Inter: 96

ULTIMI 5 PRECEDENTI JUVENTUS-INTER

2018-2019 Juventus-Inter 1-0 Mandžukić

2017-2018 Juventus-Inter 0-0

2016-2017 Juventus-Inter 1-0 Cuadrado

2015-2016 Juventus-Inter 2-0 Bonucci, rig. Morata

2014-2015 Juventus-Inter 1-1 Tévez (J), Icardi (I)

RISULTATO PIÙ FREQUENTE

Juventus-Inter 1-0 (accaduto 20 volte)

LE STATISTICHE

-La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 14 sfide di Serie A contro l'Inter (1-2 nel settembre 2016) - completano il parziale cinque pareggi e otto successi bianconeri.

-Il 3-1 nel novembre 2012 rimane l'unico successo dell'Inter allo Stadium in Serie A: da allora quattro successi per la Juventus (2N), che ha tenuto la porta inviolata nelle quattro occasioni più recenti.

-L'ultimo successo dell'Inter contro la prima in classifica in Serie A risale al settembre 2016 (2-1 contro la Juventus) - da allora i nerazzurri hanno registrato tre sconfitte e due pareggi.

-Juventus e Inter sono le due squadre che hanno mancato l'appuntamento con il gol in meno occasioni in questa Serie A: una sola partita a secco per entrambe.

-L'Inter ha perso 1-2 l'ultima trasferta disputata in campionato, contro la Lazio: i nerazzurri non registrano due sconfitte esterne di fila in Serie A dalla fine della stagione 2016/17, sotto la guida di Stefano Pioli.

-Juventus e Inter sono le due migliori difese della Serie A per quanto riguarda i primi tempi (otto gol subiti): tuttavia mentre i bianconeri non hanno ancora subito gol nella prima frazione nel 2020, i nerazzurri sono già a quota tre nel nuovo anno.

-2-1 per la Juventus di Maurizio Sarri nella gara d'andata: nelle ultime 40 stagioni di Serie A solo un allenatore bianconero ha vinto entrambe le prime due sfide di campionato contro l'Inter, proprio Antonio Conte, attuale tecnico dei nerazzurri.

-Con una rete, Cristiano Ronaldo stabilirebbe il record della Serie A per presenze di fila con almeno un gol all'attivo (attualmente a 11) in una singola stagione - il campione portoghese inoltre non ha mai trovato la rete per 12 gare di fila in campionato.

-L'esordio in competizioni europee per Christian Eriksen è arrivato proprio contro la Juventus nel febbraio 2010, quando giocava all'Ajax - con il Tottenham ha invece trovato la rete contro i bianconeri, in Champions League, proprio allo Stadium (nel febbraio 2018).

-Romelu Lukaku non ha trovato la rete nell'ultima trasferta contro la Lazio - da quando veste la maglia dell'Inter non è mai rimasto a secco per due gare consecutive fuori casa. L'attaccante belga è infatti il miglior marcatore in gare esterne nei Top-5 campionati europei (12 gol).